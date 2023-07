Giustizia: M5s, su concorso esterno Meloni ambigua, non chiarisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il caso di ribadirlo, il comportamento di governo e maggioranza sulla giustizia è inaccettabile e oltre ogni limite. La presidente Meloni sul concorso esterno in associazione mafiosa scarica Nordio senza prendere realmente le distanze, usando parole tremendamente ambigue che non fanno nulla per difendere un pilastro della lotta alla mafia". Lo affermano in una nota le capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera e al Senato Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. "Un segnale inquietante a pochi giorni dall'anniversario della Strage di via D'Amelio e da parte di chi va ripetendo di ispirare il suo impegno pubblico a quello di Paolo Borsellino - aggiungono -. Nel frattempo da Forza Italia arrivano continui endorsement per Nordio e la sua assurda crociata contro il concorso esterno. Se non fosse in ballo la difesa della legalità in Italia, dovremmo parlare di farsa. Invece è uno scempio che il nostro Paese non merita", concludono. (Rin)