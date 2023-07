Siria-Iraq: presidente Assad, l’Iran è stato al fianco della Siria nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha offerto il proprio sostegno alla Siria e i due Paesi “si sono uniti in un'unica battaglia contro il terrorismo”. Lo ha dichiarato il presidente della Siria, Bashar al Assad, in una conferenza congiunta con il premier iracheno, Mohammed Shia al Sudani, secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”. Dal punto di vista di Assad, la visita di Sudani in Siria è importante perché “deriva dalla natura del profondo rapporto tra i due popoli fratelli" e permetterà di “compiere passi concreti per rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto alla luce delle circostanze internazionali e delle sfide comuni". Il presidente siriano ha affermato che è necessario rafforzare le relazioni interarabe, sottolineando che “le relazioni economiche saranno al centro dei successivi colloqui, in modo da influenzare positivamente entrambi i Paesi”. (segue) (Res)