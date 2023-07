Siria-Iraq: presidente Assad, l’Iran è stato al fianco della Siria nella lotta al terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da “Sana”, il premier iracheno ha affermato che “la sicurezza e la stabilità dei due Paesi richiedono un ulteriore coordinamento bilaterale per affrontare le sfide comuni”, menzionando in particolare il terrorismo e la carenza d'acqua. Sudani ha inoltre ribadito il sostegno di Baghdad alla sovranità di Damasco e alla ripresa economica del Paese, sottolineando che “la sicurezza dell'Iraq è la sicurezza della Siria”. Il primo ministro dell’Iraq ha infine chiesto la “revoca delle misure coercitive occidentali imposte a Damasco, che causano l'esacerbazione delle sofferenze del popolo siriano”, condannando le “aggressioni israeliane in Siria”. (Res)