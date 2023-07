Cultura: Bignami, treno Roma-Pompei passo importante per sua diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno Roma-Pompei rappresenta un passo importante per favorire e agevolare la conoscenza e la diffusione della cultura della nostra nazione. Lo dice Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia e viceministro alle Infrastrutture e Trasporti che spiega: "Al viaggio inaugurale hanno partecipato studenti e ricercatori, non solo italiani, ma provenienti anche da alcune delle più importanti università del mondo, a rappresentare quegli utenti che, grazie a questo collegamento, potranno raggiungere con maggiore facilità uno dei centri di maggiore interesse archeologico della storia dell'umanità. Facilitare gli spostamenti, potenziando la rete ferroviaria nazionale - ha ricordato - è un impegno che il governo Meloni ha assunto e porta avanti con grande determinazione. Infine va riservato un plauso al Ministero della Cultura per un'iniziativa di così grande rilevanza per l'Italia", ha concluso Bignami. (Com)