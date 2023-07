Trasporti: da Roma a Pompei in meno di 2 ore, Meloni inaugura treno Frecciarossa diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tratta diretta, senza cambi, che consentirà di collegare in meno di due ore la Capitale a uno dei siti archeologici più rinomati al mondo. Questa mattina, dal binario 1 della stazione Termini di Roma, è partito il primo Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. Presenti all’inaugurazione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nonché il direttore del Parco Archeologico Pompei, Gabriel Zuchtriegel. L’iniziativa ha l’obiettivo unire l’immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana. Il treno di punta della flotta di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, diviene così un mezzo di promozione turistico-culturale per unire il Paese nel segno della valorizzazione delle sue ricchezze storiche. Il collegamento sarà effettuato ogni terza domenica del mese e i viaggiatori e turisti potranno andare e tornare in giornata da Roma a Pompei. Inoltre, il nuovo collegamento si aggiungerà alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, oggi già esistenti tra Roma e Pompei, che prevedono l'arrivo a Napoli Centrale con l'Alta Velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla stazione di Piazza Garibaldi. Anche il nuovo collegamento con i bus Freccialink si aggiunge ai 2 Napoli Afragola-Pompei, attivi durante la stagione estiva, in connessione con i Frecciarossa sulla rotta Milano-Roma-Napoli. (segue) (Rer)