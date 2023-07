Regno Unito: segretario sindacato trasporti, nessun incontro con rappresentanti governo da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del sindacato britannico dei trasporti Rmt, Mick Lynch, ha affermato di non incontrare un rappresentante del governo da gennaio scorso. In un'intervista a "Sky News, Lynch ha minimizzato le prospettive di una risoluzione della disputa con le autorità di Londra circa la retribuzione e le condizioni di lavoro. “Siamo disponibili a parlare con loro, ma credo di non incontrare un ministro del governo da gennaio, e anche i datori di lavoro ora hanno smesso di negoziare”, ha detto. Il prossimo sciopero dei membri del sindacato ferroviario, marittimo e dei trasporti si svolgerà il 20 luglio, seguito poi dal 22 e dal 29 dello stesso mese. Saranno coinvolti nell'azione circa 20 mila dipendenti delle stazioni, direttori dei treni e addetti alla ristorazione di 14 società operative. (Rel)