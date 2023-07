Corea del Sud: sale a 37 morti il bilancio delle vittime di alluvioni e frane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Han Duck-soo ha promesso sforzi immediati e senza soluzione di continuità per recuperare le persone scomparse. "Il governo accelererà le operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi", ha detto Han nel corso di una riunione di governo. Nella stessa occasione il ministero della Difesa ha reso noto che 472 militari sono stati assegnati all'assistenza delle attività di soccorso. Il presidente Yoon Suk-yeol ha avuto un colloquio in videoconferenza con Han e gli altri ministri competenti ed è di ritorno nel Paese dopo un viaggio in Europa che ieri lo ha portato in Ucraina. Dal 25 giugno scorso, quando è iniziata la stagione dei monsoni in Corea del Sud, la regione centrale del Paese è stata allagata da una media di 489,1 millimetri di pioggia, il 30 per cento in più dello scorso anno. (Git)