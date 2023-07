Salario minimo: Gubitosa (M5s), governo dice "no" e smantella misure per legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dice che l'obiettivo del governo non è il salario minimo ma il 'salario ricco', e che le condizioni per potervi giungere sono le grandi riforme. Ne deduciamo che l'esecutivo di Giorgia Meloni intende rimpinguare le tasche degli italiani con l'abolizione dell'abuso d'ufficio, che lascerebbe i cittadini scoperti di fronte ai soprusi che subiscono, con lo svuotamento del traffico di influenze illecite e attaccando pilastri della lotta alle mafie come il concorso esterno in associazione mafiosa". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa. "Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere. Solo un Governo che fa la guerra ai lavoratori può opporsi al salario minimo e dare priorità a provvedimenti per gli amici degli amici che colpiscono al cuore la legalità", ha aggiunto. (Rin)