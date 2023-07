Trasporti: Nobili (Iv), treno Roma-Pompei un solo giorno al mese, smarrito senso del ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Paese in cui mentre imperversano disservizi su tutta la rete ferroviaria e nelle stazioni rendendo la vita impossibile ai turisti che scelgono l'Italia e in cui si cancellano importanti opere ferroviarie dal Pnrr perché non si è in grado di realizzarle, la Premier e il Ministro della Cultura inaugurano un treno che sarà in funzione un solo giorno al mese, è un Paese che ha smarrito il senso del ridicolo". Lo scrive su Twitter il consigliere regionale di Italia viva Luciano Nobili.(Rin)