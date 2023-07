Mafia: Gasparri (FI), chiedere scusa a eroi che hanno subito ingiusti processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Bisognerà cominciare a denunciare per diffamazione coloro che continuano a criticare la sentenza di assoluzione di eroi della lotta alla mafia come Mori, Subranni e De Donno. Non è tollerabile che non si accetti una sentenza che dopo anni di ingiusta persecuzione ha assolto quelli che hanno arrestato Riina, che hanno colpito la mafia, che hanno messo in pratica gli insegnamenti e le indagini di Paolo Borsellino". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "È ora - prosegue - di finirla con questa descrizione falsa e bugiarda della realtà. E pertanto credo che si debba fare una denuncia di massa contro tutti coloro che, anche in queste ore, noti sconfitti della politica, continuano a non accettare una sentenza che ha affermato la verità. Semmai bisognerebbe chiedersi perché Di Matteo ed altri hanno formulato accuse che non avevano fondamento". "Semmai - precisa Gasparri - bisognerebbe chiedere scusa ad eroi della lotta alla mafia, a campioni della legalità che invece di avere medaglie hanno subito ingiusti processi. Chi nega e contrasta quelle sentenze merita di essere denunciato e condannato. Perché in questo modo sostiene la parte sbagliata, quella che a parole vorrebbe combattere e che nella sostanza finisce per difendere", conclude.(Rin)