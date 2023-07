Milano: De Corato (Fd'I), in zona San Siro assente Polizia Locale anche durante concerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, attraverso i propri profili social, ha comunicato che nell'ultimo mese sono state fatte 10mila multe, in particolare nella zona di San Siro dove ogni sera, in questo periodo, si tengono concerti. "Nessun agente di Polizia Locale è mai presente! La prova emblematica è il fatto che quando si verificano liti, aggressioni, furti o risse, le uniche Forze che intervengono sono sempre e solo Carabinieri e Polizia di Stato". Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sull'Assessore Granelli che si è vantato di 10mila multe nell'ultimo mese e del tiglio caduto questa mattina a Milano. "Peraltro, nella zona di San Siro, l'ex Assessore Rozza aveva messo un presidio fisso di vigili in piazzale Selinunte, che poi è stato tolto! Nella suddetta zona, dove sono i parcheggi che soddisferebbero il grande flusso di persone che ogni volta che ci sono eventi, accorrono? Questo è il "modus operandi" del Sindaco "green" Sala che continua, imperterrito, la sua battaglia contro le auto trascurando, inoltre, anche il verde pubblico. Infatti, questa mattina, alcuni residenti del quartiere Calvairate mi hanno comunicato che un grosso tiglio è crollato, provocando numerosi danni ai balconi e alle auto sottostanti" commenta De Corato, osservando che "è il secondo evento, però questa volta senza alcun temporale o tempesta di acqua, in meno di 7 giorni! Gli stessi cittadini mi hanno detto che, più volte negli ultimi mesi, hanno sollecitato in Comune la scarsa manutenzione del verde in quella zona ma, dall'Amministrazione di Centrosinistra, non è arrivata nessuna risposta e alcun intervento!".(Com)