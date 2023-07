Medio Oriente: Cisgiordania, Forze difesa israeliane arrestano responsabile attacco Tekoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) e la polizia di frontiera dello Stato ebraico hanno arrestato il responsabile dell'attacco di questa mattina a Tekoa, in cui sono rimaste ferite tre persone. Lo hanno reso noto le Idf su Twitter, affermando di aver "confiscato il veicolo del terrorista al cui interno vi era un fucile d'assalto M-16". Secondo quanto riferito dalle Idf, sono stati arrestati anche "altri due sospetti terroristi". Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, si è congratulato su Twitter con le Idf, la polizia di frontiera e il servizio di sicurezza interna Shin Bet per l'arresto. "Come abbiamo dimostrato oggi, lo dimostreremo ogni volta che sarà necessario: ogni terrorista pagherà un prezzo pesante". (segue) (Res)