Bulgaria: ministero Esteri, nessuna nuova condizione per Nord Macedonia per adesione Ue

- La Bulgaria non ha nuove condizioni per la Macedonia del Nord per sostenerne l'adesione all'Unione europea. Lo ha affermato il ministero degli Esteri bulgaro in un comunicato stampa. "Desideriamo con tutto il cuore assistere ai progressi del nostro vicino verso la piena adesione all'Ue attraverso i successi nel processo di riforma e attraverso gli sforzi nella costruzione di relazioni di buon vicinato. Ci aspettiamo il primo passo su questo percorso, in conformità con gli obblighi firmati da Skopje nel luglio 2022", si legge nella nota, che cita "l'entrata in vigore degli emendamenti alla Costituzione della Repubblica di Macedonia del Nord per includere i suoi cittadini che vivono nel territorio di questo Paese e fanno parte di altri popoli, come il popolo bulgaro, secondo procedure interne, anche attraverso una legge costituzionale”.(Seb)