Giustizia: Ronzulli (FI), concorso esterno esiste solo in Italia

- "Il nostro appoggio al ministro Nordio è senza riserve, senza se e senza ma. Peraltro il concorso esterno è un reato che c'è solo in Italia e che non ha motivo di esistere. O si è mafiosi o non lo si è, o si concorre, e quindi si è mafiosi, oppure no". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia a "Omnibus", su La7. "Poco importa che il contributo venga dall'esterno. C'è una riforma che deve andare avanti nell'interesse dei cittadini, per un processo giusto sia in ambito civile sia penale. Noi non vogliamo uno scontro con la magistratura ma l'intervento riformatore va fatto", ha aggiunto. (Rin)