Fisco: Ottaviani (Lega) a Bonelli, critiche irricevibili da chi ha premiato Soumahoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Da una parte c'è il vicepremier e ministro Matteo Salvini che cerca soluzioni per aiutare e sostenere quelle famiglie e imprese che hanno difficoltà con le tasse. Dall'altra la critica irricevibile di chi, quando ha dovuto premiare qualcuno, ha scelto Soumahoro. Ovviamente, senza dire una parola una volta che si è appreso come i familiari del suo pupillo, con alcune imprese, avrebbero utilizzato soldi degli italiani destinati all'accoglienza dei migranti, calpestando anche i diritti e gli stipendi dei lavoratori". Lo dichiara il deputato della Lega e segretario in commissione Bilancio, Nicola Ottaviani. (Rin)