Ucraina: viceministra Difesa, combattimenti intensificati nell'est del Paese

- I combattimenti nell'Ucraina orientale si sono "in qualche modo intensificati". Lo ha detto la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar, sul proprio canale Telegram, dopo che le le forze russe hanno attaccato per due giorni consecutivi in direzione di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. "Siamo sulla difensiva. Ci sono feroci battaglie, le posizioni di entrambe le parti cambiano dinamicamente più volte al giorno", ha spiegato Maliar. (Kiu)