Turismo: Paita (Iv), trasporti inadeguati, da Meloni e Salvini solo propaganda

- "Il Paese è invaso dai turisti e questo è un bene, significa crescita e lavoro. Peccato che il Paese accolga i turisti con un sistema di trasporti vergognosamente inadeguato". Così la coordinatrice nazionale di Italia Viva e presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita. "Treni sporchi, in ritardo, spesso privi di rifornimenti di acqua (è successo troppe volte questa settimana), autostrade piene di cantieri, strade congestionate, biglietti aerei a prezzi folli, taxi inesistenti e metropolitane non all'altezza. Salvini e Meloni - aggiunge Paita - dovrebbero occuparsi di questo, e invece vediamo solo annunci o operazioni meramente propagandistiche come un treno al mese a Pompei. Iniziativa lodevole, ma davvero pensiamo che con un servizio al mese si risolvano i problemi?". (Rin)