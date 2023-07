Karabakh: Cirielli, Europa torni protagonista per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua inspiegabilmente ad alimentare la conflittualità nel Caucaso meridionale. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, in riferimento alle accuse mosse dall’Azerbaigian a Putin di non garantire il cessate il fuoco, così come sancito dall’accordo del 2020, raggiunto con la mediazione di Mosca, tra Erevan e Baku per mettere fine ai combattimenti nel Nagorno-Karabakh. “Nonostante la tensione durata trent’anni, gli azerbaigiani sono molto disponibili a fare la pace. Ne ho avuto conferma durante la mia recente missione nella regione del Caucaso. Anche in Armenia, la leadership attuale è molto interessata alla pace. E sia l’Azerbaigian che l’Armenia ribadiscono sempre la richiesta all'Italia e all'Europa di una mediazione per arrivare a un accordo di pace onorevole per entrambe le parti”, ha aggiunto Cirielli. “L’Italia ha sempre guardato al Caucaso come una regione strategica e i Paesi di quell’area ci considerano l’unica potenza amica con un approccio non imperialistico. Ed è questo il concetto su cui soffermarsi: l’indipendenza del Caucaso contro ogni imperialismo”, ha chiarito il viceministro. “L’Europa deve necessariamente tornare ad essere, in quella regione, protagonista per la pace”, ha concluso Cirielli. (Res)