Cultura: Enrico Ruggeri in concerto a Roma per terzo appuntamento di "Estate al Maximo"

Terzo appuntamento con "Estate al Maximo", la rassegna di concerti gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Mercoledì prossimo, sul palco allestito in piazza Gabriella Ferri salirà uno dei più importanti interpreti della musica italiana, Enrico Ruggeri che porterà una data del suo tour estivo proprio nell'ambito della rassegna "Estate al Maximo 2023". È quanto si legge in una nota. Il concerto - prosegue la nota - sarà totalmente senza sequenze ed Enrico Ruggeri verrà affiancato dai Supersonics, band che include elementi di culto del rock underground milanese: Fortu Sacka (basso) Sergio Aschieris e JJ Gimpel (chitarre) Mao Granata (batteria) con Francesco Luppi alle tastiere. Ha appena compiuto 66 anni e superato da qualche tempo i 50 di carriera. Enrico Ruggeri è uno dei cantautori che hanno segnato la storia recente della musica italiana, spaziando dal punk delle sue prime canzoni con i Decibel e poi da solista con generi molto diversi, sempre seguendo la propria prolifica ispirazione artistica.