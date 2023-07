Cultura: Enrico Ruggeri in concerto a Roma per terzo appuntamento di "Estate al Maximo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scelta - spiega la nota - che nel tempo ha avuto successo, mantenendolo per decenni sulla cresta dell'onda, con numeri impressionanti: 39 gli album pubblicati, oltre 2mila concerti, 4 milioni di dischi venduti e 11 partecipazioni al festival di Sanremo, con due vittorie. La prima in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi e la hit "Si può dare di più", la seconda, questa volta da solo, con "Mistero". Il suo ultimo album è uscito l'anno scorso e da un paio di mesi ha rilasciato il video dell'ultimo singolo, "Dimentico", che racconta con delicatezza e poesia le storie attualissime di persone malate di Alzheimer. Le sue canzoni, dal rock all'indie passando per album quasi sperimentali, contengono sempre una vena narrativa letteraria, che Ruggeri nel corso degli anni ha esplorato scrivendo anche romanzi, racconti e poesie. Come per tutti gli altri concerti - conclude la nota - l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito. L'evento si terrà mercoledì 19 luglio alle ore 21:30. (Com)