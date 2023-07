Clima: ministero Salute, attenersi alle regole per proteggersi dal caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni di temperature elevate, il ministero della Salute raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal caldo consultabili sul portale istituzionale e attraverso i canali social: 10 semplici consigli utili a evitare conseguenze per la salute dell'ondata di calore. Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde. È importante inoltre aiutare a proteggersi le persone più fragili e facilmente a rischio. È comunque indispensabile rivolgersi al proprio medico di famiglia in caso di necessità, se si è affetti da malattie croniche o si stanno seguendo delle cure. Anche gli animali domestici vanno protetti dal caldo con semplici accortezze. Inoltre giorno sono disponibili sul sito del ministero i bollettini caldo con i relativi livelli di rischio. Questi i consigli del ministero della Salute: evitiamo di uscire nelle ore più calde: proteggere soprattutto bambini, anziani e persone fragili; proteggersi in casa e sui luoghi di lavoro, rinfrescando gli ambienti e rinnovando l'aria, schermando le finestre con tende che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell'aria; bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno: bere molta acqua e mangiare frutta fresca. Limitiamo il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici. (segue) (Com)