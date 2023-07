Francia: incendio in un condominio a Lens, due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, ancora non identificate, sono decedute dopo l'incendio in un condominio di due piani a Lens, nel dipartimento di Pas-de-Calais. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, che sono intervenuti nelle prime ore del mattino in rue Pasteur, in centro città, "per un incendio in un appartamento al secondo piano", che si era propagato fino al tetto. I due corpi sono stati scoperti tra le macerie del secondo piano, e dovrebbe trattarsi di un uomo e di una donna, secondo un portavoce della Centrale operativa dipartimentale dei vigili del fuoco e dell'emergenza (Codis). Altre cinque persone con ferite lievi sono state soccorse e trasportate in ospedale, di cui quattro intossicate dai fumi e una persona con un trauma al piede. (Frp)