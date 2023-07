Governo: Foti (Fd'I) a Conte, un bel tacer non fu mai scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di Giuseppe Conte al governo Meloni "sono prive di fondamento alcuno e attestano che siamo di fronte ad un politico politicante che, pur di restare disperatamente a galla, si abbandona ad una delirante narrazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che aggiunge: "Chi ha preso in giro le persone sono stati Conte e i suoi accoliti quando brindavano alla promessa fallace e fasulla di avere abolito la povertà con il reddito di cittadinanza, misura che si è rivelata un fallimento sotto tutti i punti di vista. L'ex presidente del Consiglio di due maggioranze politiche diverse e contrapposte, in vena di logomachie, accusa inoltre Giorgia Meloni di piegarsi a Bruxelles. Proprio lui che, pur di illudersi di contare qualcosa, ebbe a sottoscrivere il Mes, guardandosi bene poi dal farlo ratificare dalla maggioranza parlamentare che lo sosteneva". (segue) (Com)