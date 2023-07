Clima: Schillaci, grazie alla Rai per sostegno decalogo contro ondate calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'ad della Rai, Roberto Sergio, e Carlo Conti per il contributo a diffondere le raccomandazioni del Ministero della Salute ai cittadini per difendersi dall'ondata di calore". È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, commentando lo spot promosso dalla Rai per diffondere il decalogo del ministero della Salute 'Proteggiamoci dal caldo'. "Sono giorni di forte caldo, si prevedono temperature ancora più elevate ed è quanto mai essenziale seguire le dieci regole che raccomandiamo alla popolazione per proteggersi dal caldo. È importante - ha aggiunto - che i cittadini sappiano come comportarsi per evitare rischi per la salute: il supporto della Rai ci aiuta ad amplificare il messaggio e dimostra ancora una volta la grande attenzione dell'emittente pubblica alle attività di promozione della salute". (Rin)