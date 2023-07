Spagna: Diaz, con Sumar rafforzeremo diritti, come avvenuto con aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Sumar la Spagna rafforza i diritti, come avvenuto con l'aumento del salario minimo, che il Partito socialista operaio spagnolo non condivideva, o con la riforma del lavoro. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Pais", la leader di Sumar e ministra del Lavoro Yolanda Diaz, sottolineando che con un governo costituito dal Partito popolare (Pp) e da Vox si tornerebbe alle politiche di "austerità". "Il Pp ha una sola politica pubblica, che è quella dei tagli, in tempi di espansione economica e in tempi di crisi, perché non crede nello Stato sociale ed è coerente in questo. Il Fondo monetario internazionale ha appena detto che chi realizza queste politiche pubbliche con i tagli aumenterà il debito. Abbiamo dimostrato che è possibile cambiare la gestione della crisi", ha evidenziato la leader di Sumar. Secondo Diaz, il leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, è un "radicale" in materia economica. "In Spagna si pensa che sia un uomo moderato. Non lo è affatto. Quando in Spagna non esisteva ancora la legge di stabilità di bilancio, quando nessuno ne parlava, durante la presidenza di Zapatero, un anno prima, ha messo un cappio al collo dei galiziani e ha deciso che avrebbe praticato politiche dolorose", ha evidenziato Diaz. (segue) (Spm)