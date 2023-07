Spagna: Diaz, con Sumar rafforzeremo diritti, come avvenuto con aumento salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla proposta di ridurre progressivamente la settimana lavorativa a 32 ore, Diaz ha spiegato che si stanno già negoziando contratti collettivi al di sotto delle 40 ore e la maggior parte di essi sono già a 38,5 ore. "Pertanto, la proposta è di passare a 37,5 ore nel 2024, per poi aprire un processo di dialogo sociale per raggiungere un accordo. La giornata lavorativa è essenziale per migliorare la produttività", perchè in Spagna "abbiamo un problema molto serio di produttività che non viene mai discusso", ha rimarcato la ministra. (Spm)