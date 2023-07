Roma: controlli nei luoghi della movida a Centocelle, 2 arresti, 1 denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone arrestate, una denunciata e altre due segnalate amministrativamente al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Casilina, insieme ai militari del Nas di Roma, per tutta la serata di ieri nel quartiere Centocelle, a Roma, finalizzato alla prevenzione dei reati nell’ambito delle aree della movida. Il primo a finire in manette, è un 36enne romano che, nel corso di un controllo, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione di 5 anni di reclusione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Roma per violazioni in materia fallimentare. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato un cittadino di origini slave all’interno di un supermercato di via Casilina, dove si era impossessato di alcuni oggetti. L’uomo, una volta scoperto dalla direttrice, l’ha minacciata al fine di farla desistere dal chiamare il 112. L’arrestato è stato portato in caserma ed accusato di rapina impropria. In piazza dei Mirti, inoltre, i carabinieri hanno fermato uno scooter con un giovane alla guida, che poco prima non si era fermato all’alt dei militari. A seguito degli accertamenti i carabinieri hanno appurato che lo scooter sul quale viaggiava il giovane, un ragazzo di 17 anni tunisino, era oggetto di furto ed hanno fatto scattare la denuncia per ricettazione.(Rer)