© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva dell'esercito ucraino non ha avuto successo di fronte alla resistenza delle difese russe. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente "Rossija 1". "Tutti i tentativi del nemico di sfondare la nostra difesa (...) non hanno avuto successo durante l'intero periodo dell'offensiva. Il nemico non ha avuto successo", ha affermato Putin. (Rum)