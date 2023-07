Estonia: ministro Difesa Pevkur approva piano sviluppo settore militare fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha approvato un piano per lo sviluppo del settore militare nazionale dal 2024 al 2027. Lo riferisce il dicastero della Difesa di Tallinn, secondo cui nei prossimi quattro anni saranno acquistate munizioni per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro. Pevkur ha osservato che la spesa per la difesa sta salendo al 3 per cento del Pil estone. Secondo il ministro, per lo sviluppo della difesa aerea verrà acquistato un sistema missilistico a medio raggio, mentre i piani di sviluppo prevedono la ricostruzione della pista della base aerea di Amari, vicino Tallinn. (Sts)