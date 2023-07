Iran-Bolivia: ministro Difesa Ashtiani, necessario rafforzare le relazioni tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare le relazioni e incrementare la cooperazione tra Iran e Bolivia per contrastare “l’arroganza globale”. Lo ha detto il ministro della Difesa iraniano, Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, durante un incontro a Teheran con l’omologo boliviano, Edmundo Novillo, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. "Le relazioni della Repubblica islamica con i Paesi amici dell'America Latina, tra cui la Bolivia, sono un esempio di relazioni tra Paesi indipendenti", ha affermato Ashtiani. Sottolineando il “fallimento delle politiche unilaterali”, il ministro della Difesa iraniano ha dichiarato: "Il mondo sta passando a un nuovo sistema internazionale in cui un gruppo di Paesi indipendenti collabora per incrementare la propria partecipazione nelle arene regionali e globali". Ashtiani ha fatto riferimento ai “nemici comuni dei due Paesi”, affermando che l’Iran è pronto a “provvedere alle esigenze di difesa e tecnologia avanzata per contrastare le minacce”. Secondo quanto riferito da “Mehr”, il ministro della Difesa della Bolivia ha detto che “le nazioni che lottano per la propria libertà devono unirsi”, evidenziando che l’incontro con l’omologo iraniano “sarà l'occasione per approfondire le relazioni per raggiungere gli obiettivi comuni dei due Paesi”. (Irt)