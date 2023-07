Russia: Putin, politici europei sembrano fare tutto ciò che ordinano gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A volte sembra che i politici europei facciano tutto quello che gli viene ordinato dagli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista con il giornalista Pavel Zarubin in onda sul canale "Rossija 1". “Sai, a volte mi sembra che qualunque cosa venga loro detta dall'altra parte dell'oceano, fanno tutto. Se domani gli venisse detto: 'Abbiamo deciso di impiccarvi tutti', loro, guardando in basso, e, sorpresi dalla loro sfacciataggine, faranno solo una domanda: ìsi può fare con le corde della produzione nazionale?'", ha detto Putin. (Rum)