Forza Italia: Occhiuto, gruppo dirigente ha dato grande prova di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- “Forza Italia riparte da dove si era fermata subito dopo la morte del presidente Berlusconi. Certo, ora senza di lui è più complicato. Il presidente era la nostra Cassazione. Quando c’erano delle posizioni dibattute nel partito lui diceva come fare; quando c’erano confronti, anche piuttosto accesi, come succede in tutti i partiti, Berlusconi era quello che telefonava per rimettere tutto a posto”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, su SkyTg24. “Molti scommettevano che dopo Berlusconi il gruppo dirigente di Forza Italia si sarebbe diviso, avrebbe litigato. Ieri invece abbiamo dato una grande prova di unità. Tutte le votazioni in Consiglio nazionale sono avvenute all’unanimità. Tutti abbiamo riconosciuto che l’unico leader possibile è Antonio Tajani", ha aggiunto. (Rin)