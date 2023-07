Iraq-Iran: ministero Interno, installate 50 torri di controllo per rafforzare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’Iraq ha confermato l’installazione di 50 torri di controllo e 40 telecamere nel governatorato di Sulaymaniyah, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, per rafforzare la sicurezza al confine con l’Iran. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa irachena “Ina” il direttore delle Pubbliche relazioni e dell’Informazione del ministero dell’Interno iracheno, generale Saad Maan, annunciando anche il rinnovato dispiegamento della 21esima brigata delle guardie di frontiera a Sulaymaniyah. Inoltre, secondo quanto riferito da Maan, è in programma l'imminente realizzazione di 47 valichi di frontiera in quell’area. Infine, il generale iracheno ha rivelato che “la settimana prossima entreranno in funzione 130 telecamere per il monitoraggio del distretto di Sinjar, nel governatorato iracheno nord-occidentale di Ninive, e dei confini iracheno-siriani". (Irb)