Tunisia: Dreosto (Lega), bene attivismo governo, prevenire ingerenze cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivismo del governo italiano con la visita del presidente Meloni con la presidente della Commissione europea Von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte per firmare il memorandum "ha un duplice intento: da un lato convincere Tunisi a essere un argine ai flussi di migrazione diventati ingestibili dalla sola Italia, dall'altro spingere l'Europa e il Fmi a rilasciare gli aiuti finanziari alla Tunisia, evitando che il Paese del Nord Africa cada in mano alla Cina". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario della commissione Esteri a Palazzo Madama. "Come è risaputo - ha spiegato - Pechino si è già offerta a soccorrere Tunisi per evitare il loro default. Con un Nord Africa in ebollizione e un Sahel sotto pressione della Russia e della Cina per espandere le loro influenze, l'Occidente deve fare tutto il possibile per evitare che il continente africano soccomba alle mire di Mosca e Pechino. Ne va del nostro interesse nazionale, di quello europeo e dei Paesi dell'alleanza Atlantica". "Importante ricordarlo a quella sinistra che solo critica mentre in politica estera sarebbe necessario cercare unità per la difesa dei nostri interessi strategici", ha concluso Dreosto.(Rin)