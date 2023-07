Aspi: riaperte due corsie per senso di marcia nel tratto A12 Genova-Sestri Levante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata completamente riaperta questa mattina alle ore 6 la galleria Monte Giugo, al km 15 della A12 tra Recco e Genova Nervi, ripristinata in seguito ai danni causati dall'incendio di un pullman all'interno del fornice. "Voglio ricordare tutte le donne e gli uomini del Gruppo Aspi e delle società appaltatrici che, in queste notti, hanno lavorato con determinazione, restituendo agli utenti il pieno ripristino delle due corsie della A12 e la riapertura della galleria Monte Giugo", ha sottolineato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, che aggiunge: "È stata una corsa contro il tempo in vista del controesodo di questa giornata, un grande risultato ottenuto grazie al loro impegno. I miei ringraziamenti vanno inoltre al Viceministro Rixi, il Presidente Toti e l'Assessore Giampedrone per il supporto espresso in queste ore". La prima corsia all'interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30, rispettando le tempistiche preventivate. (segue) (Com)