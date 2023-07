Milano: Carabinieri arrestano 4 uomini per tentato furto in abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato questa notte 4 uomini per tentato furto in abitazione in concorso, tra i 20 e i 35 anni, tutti italiani senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Alle 22:30 circa, i Carabinieri sono intervenuti in via Correggio dove hanno sorpreso tre degli arrestati che erano intenti a salire su una scala poggiata sulla facciata del palazzo, armeggiando in prossimità della finestra di un appartamento del primo piano, mentre il quarto soggetto si guardava intorno con funzione di vedetta. I Carabinieri hanno immediatamente fermato in sicurezza i quattro che sono stati trovati in possesso di alcuni strumenti di effrazione, posti sotto sequestro. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. (Com)