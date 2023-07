Milano: dal Comune 400 Mila euro a sostegno di Distretti Urbani del Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune sostiene con 400mila euro a fondo perduto lo sviluppo delle attività economiche all'interno dei Duc, i Distretti Urbani del Commercio, riconosciuti da Regione Lombardia in Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, Navigli, Ticinese, Sarpi, XXV Aprile. Fino al 31 ottobre 2023 le micro, piccole e medie imprese del commercio, della ristorazione, del terziario, dell'artigianato e le attività di commercio su suolo pubblico (ad esempio gli ambulanti dei mercati settimanali scoperti) potranno presentare domanda per la realizzazione di interventi a supporto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività. (segue) (Com)