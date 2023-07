Milano: dal Comune 400 Mila euro a sostegno di Distretti Urbani del Commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, a fronte di investimenti, le imprese potranno accedere alle agevolazioni che prevedono un contributo per ogni singola realtà (nuova o già avviata) pari al 50% della spesa ammissibile (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, fino ad un massimo di 3mila euro per attività in sede fissa e mille euro per attività ambulanti per spese effettuate tra il 28 marzo 2022 e il 30 luglio 2024. "Con il sostegno alle attività dei Distretti Urbani del Commercio – ha spiegato l'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello – si conferma l'attenzione e la volontà di sviluppare e valorizzare le imprese del territorio. I negozi di vicinato sono un tassello fondamentale per tenere vivi, attrattivi e funzionali i nostri quartieri: questo contributo sarà utile non solo a chi decide di migliorare e ammodernare servizi già esistenti, ma anche a chi sceglie di investire nella nostra città e nel commercio locale con una nuova attività". (segue) (Com)