Regno Unito: Starmer, presto per dire se Partito laborista rivedrà obiettivo inflazione al 2 per cento

- Per il Partito laborista britannico è troppo presto per stabilire se l'obiettivo di inflazione del 2 per cento della Banca d'Inghilterra (BoE) sarà rivisto, in caso la formazione vinca le prossime elezioni parlamentari nel Regno Unito. Lo ha detto il leader del Labour, Keir Starmer, in un'intervista all'emittente "Bbc" sulla prospettiva di cambiare l'obiettivo di inflazione della BoE. "Questo è qualcosa che dobbiamo discutere quando saremo più vicini alla date delle elezioni. Dobbiamo aspettare fino a quando non vedremo qual è lo stato dell'economia", ha spiegato Starmer. (Rel)