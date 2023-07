Clima: Bonelli (Avs), Meloni a capo negazionisti attacca gli ecologisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la temperatura, in alcune zone dell'Italia, sarà intorno ai 40 gradi e la settimana prossima toccherà i 48 gradi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, che aggiunge: "Mentre il governo Meloni, negazionista, boicotta le politiche in difesa del clima e la premier fa campagna elettorale per il candidato di VOX nelle elezioni politiche spagnole, contro il cosiddetto 'fondamentalismo ecologico' del modello progressista, che secondo Meloni sarebberó ultrá. Ma é lei che continua a non dare ascolto agli allarmi degli scienziati internazionali che ripetono da anni che i governi devono applicare politiche sul clima". La veritá, per il parlamentare, é che "proprio Giorgia Meloni si propone come ultrá a capo dei negazionisti climatici con un Piano Climatico che vuole trasformare l'Italia in un hub del gas investendo in strutture che ci inchioderanno alle fonti fossili - che sono le principali responsabili del cambiamento climatico - per i prossimi trent'anni, anziché puntare sulle energie rinnovabili". (Com)