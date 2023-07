G20: segretaria al Tesoro Usa, pronti a lavorare con Cina per aiutare Paesi a basso reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con la Cina su questioni di comune interesse, tra le quali la ristrutturazione del debito dei Paesi a basso reddito e la riforma delle banche multilaterali di sviluppo. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Janet Yellen nel corso di una conferenza stampa organizzata prima della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Gandhinagar, in India. Yellen ha fatto riferimento alla sua visita a Pechino della scorsa settimana, che a suo dire ha contribuito a riportare le relazioni tra le due superpotenze "su basi più solide". Le due maggiori economie del mondo, ha spiegato, hanno un obbligo verso il resto del mondo a "cooperare nelle aree di comune interesse". "C'è molto altro lavoro da fare, ma credo che questa visita sia stata un inizio importante. Sono pronta a costruire sulle fondamenta che abbiamo gettato a Pechino per avviare ulteriori azioni", ha aggiunto la responsabile del Tesoro statunitense. Yellen non ha mancato tuttavia di ricordare le "pratiche commerciali scorrette" della Cina, che hanno indotto gli Usa a varare dazi nei confronti dei prodotti di Pechino. Questioni che, ha detto, "non sono ancora state affrontate". Le compagnie statunitensi, ha detto ancora la segretaria, vogliono vedere in Cina un ambiente nel quale possano investire e crescere. (Inn)