Ue: Ronzulli (FI), per maggioranza centrodestra servono alleanze e numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi hanno insegnato a fare le ricette con gli ingredienti che si hanno in casa. La stessa cosa vale per le alleanze politiche: servono i numeri. Noi auspichiamo che la prossima Commissione europea abbia un chiaro colore politico e che ci sia una maggioranza di centrodestra, come in Italia”. Lo ha affermato a Omnibus, su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. “Non dobbiamo dimenticare – ha proseguito - che anche all’interno dei partiti europei ci sono distinzioni. Penso, ad esempio al gruppo di Renew, dove con Macron ci sono partiti con una forte connotazione ideologica di sinistra. Non è escluso che possa esserci una spaccatura e che le formazioni più vicine a noi possano optare per un’alleanza ben definita e con un programma chiaro. E non vedo molta differenza tra i programmi portati avanti nei rispettivi paesi da Le Pen e Vox, benché in Europa siedano in gruppi diversi. Perciò non mi scomporrei più di tanto se per arrivare a una maggioranza di centrodestra in Europa dovessero servire i voti della prima. Ripeto, contano i numeri”, ha concluso. (Rin)