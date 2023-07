Cultura: Meloni, treno diretto Roma-Pompei dimostra attenzione governo verso patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione del treno diretto Roma-Pompei “dimostra l’attenzione che questo governo rivolge al suo straordinario patrimonio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. “Sono molto contenta – ha affermato - di partecipare al viaggio inaugurale del treno ad alta velocità che collega direttamente la città eterna a Pompei, uno dei siti archeologici di cui andiamo maggiormente fieri. Il nostro obiettivo è quello di collegare il grande patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e a una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere così insieme la nostra cultura e tradizione con la modernità che offre il nostro tempo. Voglio ringraziare l’iniziativa del ministro Sangiuliano e Ferrovie italiane per il segnale importante che danno su un sito come questo. Pompei, fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi dove l’Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi nei quali possiamo dimostrare che, grazie al lavoro di tanti attori, l’Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. Oggi un’altra inaugurazione importante all’interno del parco archeologico. Sono fiera di questo lavoro che speriamo di replicare in altri luoghi e che dimostra l’attenzione di questo governo verso il suo straordinario patrimonio”, ha concluso Meloni.(Rer)