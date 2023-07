Vaticano: Papa ai genitori, seminate bene anche quando il mondo rema contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'Angelus di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco commentando il Vangelo di oggi ha raccomandato di seminare la parola di Dio anche quando sembra inutile. "Anzitutto i genitori: essi seminano il bene e la fede nei figli, e sono chiamati a farlo senza scoraggiarsi se a volte questi sembrano non capirli e non apprezzar i loro insegnamenti, o se la mentalità del mondo "rema contro". Il seme buono resta, questo è ciò che conta, e attecchirà a tempo opportuno", ha spiegato Francesco che ha poi aggiunto: "Ma se, cedendo alla sfiducia, rinunciano a seminare e lasciano i figli in balia delle mode e del cellulare, senza dedicare loro tempo, senza educarli, allora il terreno fertile si riempirà di erbacce". (Civ)