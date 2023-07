Cultura: Meloni, patrimonio italiano sia messo a disposizione in maniera semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo e cultura “sono la nostra benzina più produttiva, il punto è riuscire a metterli a disposizione in maniera semplice e comoda a turisti che hanno pretese, legittimamente, sempre più alte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’inaugurazione del Frecciarossa 1000 diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato italiane. “C’è una competitività nel mondo che si fa strada – ha aggiunto - e sulla quale l’Italia non può rimanere indietro, adagiandosi al grande patrimonio che ha. Dobbiamo riuscire a legare quel patrimonio anche a un’offerta sempre più ampia e sempre più apprezzata. E questo è il grande sforzo che stiamo cercando di fare anche con questa iniziativa”, ha concluso Meloni.(Rer)