Vaticano: Papa ai giovani, dedicate tempo agli altri

- Papa Francesco prima della recita dell'Agelus di quesa mattina si è rivolto ai giovani, a cui ha detto che seminare la Parola di Dio significa anche dedicare tempo agli altri altri: "A chi ha più bisogno: può sembrare perso, invece è tempo santo, mentre le soddisfazioni apparenti del consumismo e dell'edonismo lasciano a mani vuote". Il Pontefice ha poi aggiunto: "E penso allo studio, che è faticoso e non subito appagante, come quando si semina, ma è essenziale per costruire un futuro migliore per tutti". Ma il Santo Padre ha spiegato che a seminare la Parola di Dio sono anche "molti bravi sacerdoti, religiosi e laici impegnati nell'annuncio, che vivono e predicano la Parola di Dio spesso senza registrare successi immediati". A loro Francesco ha chiesto di non demoralizzarsi e di andare avanti: "Non dimentichiamo mai, quando annunciamo la Parola, che anche dove sembra non succeda nulla, in realtà lo Spirito Santo è all'opera e il regno di Dio sta già crescendo, attraverso e oltre i nostri sforzi". (Civ)