Iraq: ministero Difesa Turchia, “neutralizzati” membri del Pkk nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate turche hanno “neutralizzato” alcuni membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), tra cui un esponente di spicco identificato come Bilal Onat, nella regione di Avasin, nel nord dell’Iraq. Lo hanno riferito fonti del ministero della Difesa della Turchia all’agenzia di stampa “Anadolu”, aggiungendo che “il gruppo di terroristi si stava preparando a un attacco”. Secondo le fonti del ministero, Onat era un membro della cosiddetta “amministrazione provinciale” del Pkk ad Avasin. Fra le persone “neutralizzate” (termite usato dalle autorità turche per indicare miliziani catturati o uccisi sul campo) dalle Forze armate turche nell’operazione di oggi, è stato identificato anche un altro esponente del Pkk col nome Mazlum Yilmaz. Ieri, 15 luglio, un altro esponente di spicco del Pkk, Heysem Cuma, era stato ucciso dall'Organizzazione per l'intelligence nazionale della Turchia (Mit) nella città di Manbij, ex roccaforte dello Stato islamico (Is) nel nord della Siria. Secondo le autorità turche, in 40 anni di attività, il Pkk (considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea) è stato responsabile della morte di oltre 40.000 persone, comprese le donne e bambini. (Irb)