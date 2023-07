Taiwan: entra nell'account Facebook della moglie per riconquistarla, condannato a 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di Taiwan è stato condannato a tre mesi di carcere, commutabili in una multa pari a circa 4 mila dollari, per aver violato l'account Facebook di sua moglie nel disperato tentativo di riconquistarla. Lo riporta oggi il quotidiano "Taipei Times", che identifica il protagonista della storia come "il signor Hou". Questi ebbe un brutto alterco con sua moglie, "la signora Yu", nel maggio del 2022. La donna lasciò l'abitazione condivisa a Chiayi, nel sud-ovest dell'isola, portando con sé la figlia della coppia e rifiutando da allora le telefonate del marito. Hou, a quel punto, decise di entrare nell'account Facebook della moglie tra il 31 maggio e il primo giugno, e d'inviare attraverso quello messaggi a sua figlia, scusandosi con lei e con sua madre per il proprio comportamento e chiedendole un intervento pacificatore. Dopo aver saputo della violazione del suo profilo social, la signora Yu decise di denunciare il marito alla polizia. Il tribunale le ha dato ora ragione, sottolineando che neanche a un marito è concesso di violare la privacy della moglie. Hou, che si è dichiarato colpevole davanti ai giudici, è stato condannato per "crimini contro la sicurezza informatica".(Cip)