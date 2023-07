Israele: premier Netanyahu dimesso dall'ospedale Tel Hashomer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, è stato dimesso dall'ospedale di Tel Hashomer, a Tel Aviv, dopo essere stato ricoverato per disidratazione. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". Ieri, 15 luglio, Netanyahu ha ringraziato il personale medico e chiunque si sia preoccupato per il suo stato di salute in un video. "Grazie a Dio, mi sento molto bene", ha detto il premier israeliano, spiegando: "Ieri ho passato un po' di tempo al lago di Kinneret con mia moglie, al sole, senza cappello e senza acqua. Non è stata una buona idea". Netanyahu ha proseguito: "Ho una richiesta da fare a tutti voi: stiamo vivendo una forte ondata di calore in tutto il Paese, quindi vi chiedo di passare meno tempo al sole, bere più acqua e passare una buona settimana". Ieri, Netanyahu era stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Tel Hashomer, a Tel Aviv, dopo aver accusato un dolore al petto e aver perso conoscenza. (Res)