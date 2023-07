Vaticano: Papa, il Signore ci liberi dal flagello della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appello per la pace di Papa Francesco questa mattina, dopo la recita dell'Angelus. Il Santo Padre ha preso spunto dall'anniversario del bombardamento del quartiere San Lorenzo a Roma avvenuto 80 anni fa. "Voglio ricordare che ottant'anni fa il 19 luglio del '43, alcuni quartieri di Roma, specialmente San Lorenzo, furono bombardati e il Papa, il venerabile Pio XII volle recarsi in mezzo al popolo sconvolto - ha ricordato il Pontefice -. Purtroppo anche oggi queste tragedie si ripetono, come è possibile? Abbiamo perso la memoria? Il Signore abbia pietà di noi e liberi la famiglia umana dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per caro popolo ucraino che soffre tanto".(Civ)